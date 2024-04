Présidentielle au Tchad : Le Candidat de la Justice et la Légalité, Masra Succès a donné un discours à Sarh

Dans son discours devant une foule nombreuse, le candidat a tout d'abord exprimé son admiration pour la ville de Sarh, qu'il considère comme ayant tout donné pour lui. Il a ensuite annoncé sa volonté de construire un nouveau Tchad basé sur la dignité, la justice et l'égalité, et qu'il faut reconquérir ces valeurs. En tant que leader serviteur, il s'est engagé à défendre la transparence, la justice sociale, la bonne gouvernance et le développement durable.



Masra Succès a exprimé son amour inconditionnel pour la ville de Sarh et pour le peuple tchadien, et a demandé à ses partisans de devenir les gardiens de ce projet. Il a présenté son projet politique axé sur l'humanité et a invité les électeurs à voter pour lui afin que chacun puisse avoir un minimum de dignité. Parmi ses priorités, il a cité la résolution des conflits entre éleveurs et agriculteurs, la sécurité, l'emploi des jeunes et l'éducation.