Présidentielle au Tchad : Mansiri Lopsékréo s’engage à maintenir le Tchad dans la paix et l'unité

« Chers citoyens, votez pour Mansiri Lopsikreo et soutenez son engagement pour la paix et l'unité au Tchad », a indiqué sur les réseaux sociaux, le candidat à la présidentielle Mansiri Lopsékréo.



En tournée de campagne présidentielle à l'intérieur du pays, le président national du parti Les Élites Mansiri Lopsikreo a tenu un meeting ce 20 avril 2024 à Amtiman, province du Salamat, et ce, après les travaux de concertation avec le Bureau régional de Mongo le 19 avril 2024.



Devant une foule bigarrée de militantes et militants, le président national des Élites, notre Président a passé en revue tous les problèmes qui constituent les véritables obstacles au développement de la province du Salamat pourtant riche en potentialités économiques. Des promesses de taille allant du désenclavement de la province, le grenier du Tchad à l'élevage en passant par l'agriculture et l'éducation, tout en plaçant la jeunesse et la femme au coeur de son projet de société.



En retour, les militantes et les militants sortis massivement pour la circonstance ont promis la victoire dès le premier tour au candidat numéro 6 dont le slogan est "Le changement, c'est le peuple d'abord".



Après Salamat, Cap sur le Ouaddai et les autres provinces dans les jours qui suivent.