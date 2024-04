Présidentielle au Tchad : Sarh impose sa marque de soutien au PRET

Située dans le sud du pays, Sarh est connue pour sa beauté naturelle et son atmosphère paisible. C'est dans cette ville que se trouve le cœur d'une campagne électorale qui promet des changements positifs pour l'avenir du Tchad.



La "marche blanche", organisée par le candidat numéro 5, a été un véritable succès. Des milliers de personnes ont participé à cet événement symbolique qui a permis aux habitants d'exprimer leur soutien au PRET (Parti pour la Renaissance et l'Équité au Tchad). Cette mobilisation massive démontre l'engouement des citoyens pour ce candidat et son programme politique.



Le choix de Sarh comme point central de cette manifestation n'est pas anodin. La ville est réputée pour sa tradition respectueuse du Mban, une coutume tchadienne.