Présidentielle au Tchad - Succès Masra : La victoire s'annonce devant nous

Lors de ce rassemblement, Dr Assyongar Succès Masra a prononcé un discours inspirant et optimiste. Il a déclaré que "le voile de la résignation est déchiré, le voile de la défaite est déchiré". Selon lui, il est temps d'accueillir celui de la victoire qui se profile devant nous. Le candidat ressent l'arrivée imminente d'une victoire pour le peuple tchadien.



Lors de son discours passionné, il encourage ses partisans à rester forts face aux éventuelles provocations. Il insiste sur l'importance d'une victoire éclatante afin de marquer un tournant dans l'histoire politique du Tchad.