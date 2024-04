Présidentielle au Tchad : Un représentant du candidat Nasra Djimasngar du parti ‘Un nouveau jour’ exprime des préoccupations importantes concernant l’avenir du pays

Selon Djelassem Donanmbaye Felix, l’État devrait mettre un accent sur l’éducation des jeunes. Cela est crucial pour le développement du pays et la préparation de la prochaine génération. Il est essentiel de créer des opportunités d’apprentissage et d’améliorer l’accès à l’éducation pour les jeunes tchadiens.



Le représentant a également décrié le taux de mortalité des femmes lors de la naissance. Il est crucial de mettre en place des mesures pour améliorer les soins de santé maternelle et réduire ce taux alarmant.



Djelassem Donanmbaye Felix a souligné qu’aucune dynamique n’a été mise en place pour proposer le développement du Tchad. Il est essentiel de formuler des politiques et des stratégies pour stimuler la croissance économique, l’infrastructure et le bien-être de la population.

En ce qui concerne l’énergie, le Tchad se classe actuellement en bas du tableau en Afrique centrale.



Le parti ‘Un nouveau jour’ propose d’exploiter les énergies géothermiques et hydrauliques pour améliorer la situation énergétique du pays.



Selon eux, le Tchad possède un potentiel énergétique émergent qui doit être exploité pour répondre aux besoins croissants de la population.



En somme, Nasra Djimasngar et son parti ‘Un nouveau jour’ mettent l’accent sur l’éducation, la santé maternelle, le développement et les énergies renouvelables pour un avenir meilleur au Tchad.