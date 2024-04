Présidentielle au Tchad : le candidat Mansiri Lopsikseo se donne 5 ans à la présidence pour régler les conflits entre agriculteurs et éleveurs

Il a affirmé : “Donnez-nous juste 5 ans, et les conflits entre agriculteurs et éleveurs seront bannis. Ce sont des conflits orchestrés par l’État lui-même. Avec le candidat de l’unité que nous sommes, les agriculteurs et les éleveurs vivront ensemble.” Il a également appelé les électeurs à voter pour le candidat de l’unité nationale lors du premier tour de l’élection présidentielle au Tchad, qui se tiendra le 6 mai 20241.



Mansiri Lopsikseo, en tant que candidat numéro 6, a clairement exprimé sa vision pour l’avenir du pays. Son engagement à résoudre les conflits entre agriculteurs et éleveurs est un enjeu crucial pour le Tchad en transition depuis le décès d’Idriss Deby Itno. Le peuple tchadien se rendra aux urnes pour élire le prochain président de la République, et le choix sera déterminant pour l’unité et la stabilité du pays.