Présidentielle au Tchad : les forces de défense et de sécurité de la province de la province du Ouaddaï sont allées exercer leur devoir civique à Abéché

Sous la supervision du gouverneur de la province, le général Bachar Ali Souleymane, et en présence du commandant de la force mixte Tchad-Soudan, le général d'armée Ousmane Bahar Mahamat Itno, également coordinateur des zones opérationnelles de l'Est et du comité zone N2 Ouaddaï Wadi-Fira, les militaires ont exercé leur droit démocratique.



Le général Houno Mour Ibet, chef de mission de l'ANGE (Agence nationale des élections) dans le Ouaddaï, a précisé qu'un total de six bureaux de vote avait été mis en place spécialement pour les militaires résidents à Abéché. Cette mesure témoigne de l'importance accordée à la participation de tous les citoyens à ce processus électoral.



Il est encourageant de voir les forces de défense et de sécurité prendre part activement à cette élection présidentielle, ce qui démontre leur engagement envers la démocratie et la stabilité politique du pays.