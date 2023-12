Présidentielle en RDC: Le Président Félix Tshisekedi suspend pour trois jours sa campagne électorale

« Le Président de la République présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées par le drame de Mbanza-Ngungu. Une prise en charge totale des frais funéraires sera assurée et la campagne électorale est suspendue pour une durée de 3 jours en hommage aux victimes », a annoncé samedi 2 décembre 2023, Tina Salama, sa porte-parole.



Selon le journal congolais Pepele News, « au total, 8 personnes ont péries suite à une bousculade survenue vendredi, après le meeting du Président sortant, et candidat à la présidentielle à Mbanza-Ngungu au KongoCentral ».