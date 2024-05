Accompagné d'une délégation dynamique, le candidat a saisi cette occasion pour donner des directives aux responsables du bureau sous-préfectoral. Il s'agit notamment de sensibiliser la population locale sur l'importance du vote et sur la manière de voter en faveur du numéro 6 lors du scrutin.



Cette visite stratégique marque l'engagement indéniable de Mansiri Lopsikreo envers les habitants de Pont Carol et témoigne de sa volonté d'établir un contact direct avec eux. En effet, il est primordial pour un candidat politique d'être proche des citoyens qu'il aspire à représenter.



Durant son échange avec les responsables locaux, Mansiri Lopsikreo a souligné l'importance cruciale du processus démocratique dans une société. Il a rappelé que chaque vote compte et que c'est par ce biais que les aspirations populaires peuvent être exprimées.



Le choix numéro 6 représente la conviction profonde du candidat quant aux actions concrètes qu'il souhaite mettre en place s'il est élu président. Ces actions visent à améliorer les conditions de vie des habitants de la sous-préfecture de Pont Carol, en particulier dans les domaines tels que l'éducation, la santé et l'accès aux infrastructures.



Cette visite au bureau sous-préfectoral de Pont Carol a également permis à Mansiri Lopsikreo d'établir un dialogue direct avec les responsables locaux. Il a pu entendre leurs préoccupations et leurs attentes, ce qui lui permettra d'ajuster son programme électoral en fonction des besoins réels de la population.



La sensibilisation des habitants sur le vote en faveur du numéro 6 revêt une importance capitale pour Mansiri Lopsikreo. Il souhaite que chaque électeur comprenne l'importance de leur voix dans le processus démocratique et qu'ils soient pleinement conscients des conséquences de leur choix.