Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Présidentielles 2026 au Congo : Felix Tshisekedi exprime son soutien à Denis Sassou N'Guesso


Alwihda Info | Par Olive Jonala - 26 Janvier 2026


Le président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo a effectué, ce samedi 24 janvier 2026 , une visite de travail, de 24 heures à Oyo (département de la Cuvette. Les présidentielles de mars prochain au Congo et la situation sécuritaire à l’est de la RDC ont figuré au menu des échanges, à huis clos, avec son homologue congolais, Denis Sassou N’Guesso


Arrivée du président Felix Tshisekedi à Oyo
Arrivée du président Felix Tshisekedi à Oyo
Il était à peu près 13 h08mn, heure de Brazzaville, lorsque l'avion transportant le président de la République Démocratique du Congo, a posé ses balises à l’aéroport international d’Ollombo dans la partie septentrionale du Congo. À sa descente d’avion, Felix Antoine Tshisekédi qui a été accueilli par son homologue congolais, Denis Sassou N’Guesso.

Après une brève entrevue dans le salon d’honneur, les deux Chefs d'Etat se sont rendus à N’Gol’odoua, à environ une dizaine de kilomètres d’Oyo pour un tête à tête de plus de deux heures. Les présidentielles de mars prochain au Congo et la situation sécuritaire à l’est de la RDC ont figuré au menu des échanges

En effet, les élections en Afrique sont souvent accompagnées d’une crise post-électorale avec le risque d’une implosion sociale. Visiblement conscient de ce risque, le président Felix Tshisekedi, est venu manifester son soutien à Denis Sassou N’Guesso pour que cette échéance électorale majeure se passe dans la quiétude la totale « D’abord, je suis venu lui présenter mes vœux parce que nous sommes en début d’année et lui manifester mon soutien parce que vous savez que, le Congo va entrer dans une bataille électorale âpre dans quelques semaines. Donc, il fallait lui manifester ma solidarité pour les combats qui l’attendent. » Ainsi s’est exprimé devant la presse, Felix Tshisekedi , au terme de son entretien avec Denis Sassou N’Guesso.

Le président de la RDC a rappelé à la presse qu’il est utile pour la RDC de bénéficier toujours de l’expérience et de l’expertise du président Denis Sassou-N’Guesso qui a toujours été présent dans les grands moments où les Congolais de l’autre rive du fleuve Congo se retrouvaient ensemble pour rechercher la paix. « Nous sommes deux chefs d’Etat de la région. C’est un aîné qui est très influent dans la région et c’était donc normal que je vienne lui débriefer sur le développement des évènements en République Démocratique du Congo. » A -t-il fait savoir.

A noter que, la visite du président Tshisekedi a Oyo s’inscrit dans l’optique des consultations habituelles entre les deux chefs d'Etat.
 


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/01/2026

Tchad : le ministère de la Justice rappelle les règles strictes encadrant la garde à vue

Tchad : le ministère de la Justice rappelle les règles strictes encadrant la garde à vue

Maison d’arrêt de Klessoum : Une fouille musclée révèle un véritable arsenal illicite Maison d’arrêt de Klessoum : Une fouille musclée révèle un véritable arsenal illicite 25/01/2026

Populaires

Bébédjia : Les enseignants de l’IPEP 1 au cœur d’une session de renforcement sur l’éthique et la déontologie

25/01/2026

Cameroun - Alerte Énergie : Un incendie paralyse les centrales de Guider (Nord) et fragilise le Réseau Interconnecté Nord (RIN)

25/01/2026

​Infrastructures routières au Tchad : 35 % des travaux déjà réalisés à Khachkhacha

25/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/01/2026 - Barra Lutter

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ?

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ?

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques 20/01/2026 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter