Présidentielles 2026 au Congo : Felix Tshisekedi exprime son soutien à Denis Sassou N'Guesso

Il était à peu près 13 h08mn, heure de Brazzaville, lorsque l'avion transportant le président de la République Démocratique du Congo, a posé ses balises à l’aéroport international d’Ollombo dans la partie septentrionale du Congo. À sa descente d’avion, Felix Antoine Tshisekédi qui a été accueilli par son homologue congolais, Denis Sassou N’Guesso.



Après une brève entrevue dans le salon d’honneur, les deux Chefs d'Etat se sont rendus à N’Gol’odoua, à environ une dizaine de kilomètres d’Oyo pour un tête à tête de plus de deux heures. Les présidentielles de mars prochain au Congo et la situation sécuritaire à l’est de la RDC ont figuré au menu des échanges



En effet, les élections en Afrique sont souvent accompagnées d’une crise post-électorale avec le risque d’une implosion sociale. Visiblement conscient de ce risque, le président Felix Tshisekedi, est venu manifester son soutien à Denis Sassou N’Guesso pour que cette échéance électorale majeure se passe dans la quiétude la totale « D’abord, je suis venu lui présenter mes vœux parce que nous sommes en début d’année et lui manifester mon soutien parce que vous savez que, le Congo va entrer dans une bataille électorale âpre dans quelques semaines. Donc, il fallait lui manifester ma solidarité pour les combats qui l’attendent. » Ainsi s’est exprimé devant la presse, Felix Tshisekedi , au terme de son entretien avec Denis Sassou N’Guesso.



Le président de la RDC a rappelé à la presse qu’il est utile pour la RDC de bénéficier toujours de l’expérience et de l’expertise du président Denis Sassou-N’Guesso qui a toujours été présent dans les grands moments où les Congolais de l’autre rive du fleuve Congo se retrouvaient ensemble pour rechercher la paix. « Nous sommes deux chefs d’Etat de la région. C’est un aîné qui est très influent dans la région et c’était donc normal que je vienne lui débriefer sur le développement des évènements en République Démocratique du Congo. » A -t-il fait savoir.



A noter que, la visite du président Tshisekedi a Oyo s’inscrit dans l’optique des consultations habituelles entre les deux chefs d'Etat.

