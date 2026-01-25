RDC - Goma : L'Église Catholique impose la Transparence Financière par la "Caisse Unique"







Les piliers de la réforme comptable



L'instauration de la caisse unique repose sur une architecture de contrôle visant à éliminer les "zones grises" où les fonds pouvaient être détournés avant d'atteindre le trésor paroissial.





Centralisation des flux : La comptabilité paroissiale devient l'unique point d'entrée financier. Qu'il s'agisse de la dîme dominicale ou d'un don ponctuel, aucun autre circuit n'est reconnu comme valide.

Séparation des pouvoirs : Le prêtre (curé ou abbé) se concentre sur sa mission pastorale, tandis que des laïcs ou techniciens gèrent la caisse. Cela réduit les risques de pressions individuelles ou de tentations liées à la manipulation d'espèces.

La preuve par le reçu : Le reçu officiel n'est plus une option, mais une exigence. Il sert de garde-fou permettant d'auditer les entrées réelles par rapport aux déclarations paroissiales.









Un rempart contre les malversations





Cette stratégie vise directement à restaurer la culture de la redevabilité. En institutionnalisant le versement, l'Église s'assure que :



Les Actions de Grâce servent réellement à l'entretien des infrastructures. Les Dons atteignent les bénéficiaires des œuvres sociales et caritatives. La Confiance des fidèles est préservée par une gestion visible et vérifiable.

Pour le diocèse de Goma, cette mesure est un signal fort envoyé à la société civile congolaise : même les institutions religieuses s'engagent dans la lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance. C'est une étape cruciale pour garantir que chaque franc congolais versé par les fidèles contribue effectivement au rayonnement de la communauté.