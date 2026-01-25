Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : le ministère de la Justice rappelle les règles strictes encadrant la garde à vue


Alwihda Info | Par Alwihda - 25 Janvier 2026


Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux chargé des Droits humains, Pr Youssouf Tom, a publié une note circulaire en date du 23 janvier 2026, rappelant avec fermeté les règles encadrant les mesures de garde à vue sur l’ensemble du territoire national. Cette circulaire est adressée aux magistrats des parquets, aux juges d’instruction et de paix, ainsi qu’aux officiers et agents de police judiciaire.


Tchad : le ministère de la Justice rappelle les règles strictes encadrant la garde à vue
Le ministère constate, en dépit des textes existants, la persistance d’abus dans l’exécution et le suivi des gardes à vue au sein de certains commissariats de police et brigades de gendarmerie. Pour y mettre un terme, la note insiste sur l’application rigoureuse de la loi n°011/AN-SENAT/2025 du 9 décembre 2025, promulguée par décret le 16 janvier 2026, modifiant l’article 282 du Code de procédure pénale.

Désormais, toute garde à vue doit être effectuée exclusivement dans un local de police judiciaire, pour une durée maximale de 48 heures, sous la responsabilité directe d’un officier de police judiciaire. La circulaire précise que les personnes ayant une résidence connue ne peuvent être placées en garde à vue, sauf en cas de crime ou de délit flagrant et en présence d’indices graves et concordants. En dehors de ces cas, une autorisation expresse du juge compétent est obligatoire.

Le texte encadre strictement les prorogations : la garde à vue peut être renouvelée une fois, et exceptionnellement deux fois, uniquement sur autorisation judiciaire motivée. L’audition d’un témoin ne peut, à elle seule, justifier une prolongation. Par ailleurs, sauf en matière de flagrance, aucune garde à vue ne peut être ordonnée le week-end ou les jours fériés.

La note rappelle également que les magistrats sont tenus d’exercer un contrôle régulier et inopiné des lieux de garde à vue, tandis que les officiers de police judiciaire doivent transmettre chaque matin au parquet la liste des personnes gardées à vue sous leur responsabilité. Il est enfin formellement interdit aux unités de police judiciaire de traiter des litiges civils ou de placer en garde à vue des personnes dans ce cadre.

Le ministre de la Justice a souligné qu’il attache une importance particulière au respect strict de ces dispositions, condition essentielle pour garantir les droits fondamentaux des citoyens et renforcer l’État de droit.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/01/2026

Économie Rurale : La ville de Laï relance son marché à bétail pour dynamiser la Tandjilé

Économie Rurale : La ville de Laï relance son marché à bétail pour dynamiser la Tandjilé

Santé Publique : Le Dr Abdelmadjid Abderahim impose un rythme hebdomadaire pour la Couverture Santé Universelle Santé Publique : Le Dr Abdelmadjid Abderahim impose un rythme hebdomadaire pour la Couverture Santé Universelle 23/01/2026

Populaires

Sila : L'UNHCR renforce les capacités opérationnelles de la jeunesse à Goz-Beïda

24/01/2026

Tchad : nomination d'un ambassadeur au Bénin

24/01/2026

Tchad : une voiture ravagée par les flammes devant la station Kaba à Abéché

24/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/01/2026 - Barra Lutter

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ?

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ?

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques 20/01/2026 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter