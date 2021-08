Prix RFI Talents du rire : Appel à candidatures 2021

RFI lance la 7ème édition du « Prix RFI Talents du Rire ». Initié par l’humoriste Mamane , chroniqueur* sur la radio mondiale, en collaboration avec Gondwana-City Productions, ce prix révèle depuis 2015 les nouveaux talents de l'humour francophone en Afrique, dans l’Océan Indien et les Caraïbes.Les artistes ont jusqu’au 15 novembre 2021 pour déposer leur candidature sur le site du Festival « Abidjan Capitale du rire » Le lauréat, sélectionné par un jury de professionnels, bénéficiera d’un prix de 4 000 euros destinés au développement de sa carrière.RFI annoncera le nom du gagnant sur son antenne au début du mois de décembre. Le Prix sera remis lors de la cérémonie des Awards du Rire Africain (Les ARA) le 11 décembre à Niamey au Niger.Les précédents lauréats du « Prix RFI Talents du rire » : Basseek Fils Miséricorde (Cameroun, 2015), Moussa Petit Sergent (Burkina Faso, 20&q16), Ronsia (RDC, 2017), Les zinzins de l’art (Côte d’Ivoire, 2018) et Michaël Sengazi (Burundi-Rwanda, 2019), Les Nyota (RDC, 2020).Tout au long de l’année, RFI organise et accompagne des événements et des concours ( Prix Découvertes RFI Bourse Charles Lescaut …) poursuivant sa mission d’aide et de découvertes de nouveaux talents.* « La chronique de Mamane » : Chaque jour dans la matinale de RFI, l’humoriste met notamment en scène la République très très démocratique du Gondwana. Il regarde l'actualité de biais, d'en haut, d'en bas, de côté ; il la retourne dans tous les sens, la soupèse et la rend complètement décalée, tordue et tordante.