Prix Raffaele Masto : Me. Moudeina reçoit une mention spéciale pour son combat en faveur des droits humains

Jacqueline Moudeina, 66 ans, est l'une des pionnières de la profession d'avocat au Tchad. Elle est reconnue pour son expertise en genre, justice transitionnelle et droit pénal international. Ancienne présidente de l'Association Tchadienne de Promotion et de Défense des Droits Humains (ATPDH), elle s'est distinguée par son engagement dans la lutte contre la traite des enfants, l'impunité et la défense des personnes vulnérables, en particulier des femmes victimes de violences et des personnes persécutées sous le régime répressif de l'ancien dictateur tchadien Hissène Habré.



Jacqueline Moudeina a risqué sa vie à de multiples reprises pour son combat, notamment en représentant les victimes du régime Habré devant les Chambres africaines extraordinaires au Sénégal. Son travail a été essentiel dans le processus qui a conduit à la condamnation de l'ancien président tchadien pour crimes contre l'humanité.



En reconnaissance de son engagement exceptionnel, Jacqueline Moudeina a reçu de nombreuses distinctions, dont le Prix Alison Des Forges de Human Rights Watch, le Right Livelihood Award (également connu sous le nom de prix Nobel alternatif), le Prix de l'État de droit de la Penn State Dickinson School of Law et le Prix Martin Ennals pour les défenseurs des droits humains. Elle a également été décorée chevalier de la Légion d'honneur française.