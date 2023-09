INTERNATIONAL Prix Zayed : 33 finalistes qui font progresser les initiatives en développement durable

Par AETOS WIRE - 14 Septembre 2023



Le prix pionnier des Émirats arabes unis pour la récompense de l’excellence en matière de développement durable et humanitaire, a annoncé les finalistes de cette année à la suite d'une délibération de son jury.

Les lauréats seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix du Prix Zayed pour la durabilité, qui se déroulera le 1er décembre, lors de la COP28 EAU, la 28ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre.



Au total, 33 finalistes ont été élus par le jury du prix Zayed pour la durabilité, parmi 5 213 candidatures dans les six catégories suivantes : Santé, Alimentation, Énergie, Eau, Action pour le climat et écoles secondaires à travers le monde - soit une augmentation de 15 % des candidatures par rapport à l'année dernière.



La nouvelle catégorie Action pour le climat, introduite à l'occasion de l'Année des Émirats arabes unis pour le développement durable et de l'accueil de la COP28 aux Émirats arabes unis, a reçu 3 178 candidatures. Venus du Brésil, d'Indonésie, du Rwanda et de 27 autres pays, les finalistes représentent des petites et moyennes entreprises, des organisations à but non lucratif et des écoles secondaires.



Ils reflètent le mandat croissant du prix, qui consiste à récompenser les innovations qui transcendent les frontières et s'attaquent aux défis mondiaux les plus urgents. S.E. Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des technologies avancées des Émirats arabes unis, directeur général du prix Zayed pour la durabilité et président désigné de la COP28, a déclaré que les finalistes incarnent l'ingéniosité remarquable et l’engagement inébranlable à façonner un avenir plus durable et plus résilient pour notre planète.



« Le prix Zayed pour la durabilité perpétue l'héritage du leader visionnaire des Émirats arabes unis, le cheikh Zayed, dont l'engagement en faveur de la durabilité et de l'humanisme continue de nous inspirer. Cet héritage reste la lumière qui guide les aspirations de notre nation, et qui nous fait avancer dans notre mission pour améliorer les communautés à travers le monde.



Au cours des 15 dernières années, le prix a été une importante force de changement positif, transformant la vie de plus de 378 millions de personnes dans 151 pays. Nous avons encouragé les solutions qui favorisent le progrès climatique et économique dans certaines des régions les plus vulnérables du monde. »



Pour ce cycle, nous avons reçu un nombre record de candidatures provenant de tous les continents. Les innovations proposées par les finalistes témoignent d'un engagement profond en faveur de l'inclusion et d'une volonté inébranlable de combler les lacunes critiques.



Ces solutions s'alignent directement sur les quatre piliers du programme d’action de la COP28 aux Émirats arabes unis, notamment accélérer une transition énergétique juste et équitable, régler la question du financement du climat, l’adaptation pour protéger les personnes, les vies et les moyens de subsistance, et soutenir l’action climatique avec une inclusivité totale.

Le travail de ces pionniers de la durabilité apportera des solutions pratiques pour le progrès climatique qui protégeront la planète, amélioreront les moyens de subsistance et sauveront des vies.



Grâce aux 106 lauréats récompensés par le Prix Zayed à ce jour, 11 millions de personnes ont eu accès à de l'eau potable, 54 millions de foyers ont eu accès à une énergie fiable, 3,5 millions de personnes ont eu accès à des aliments plus nutritifs et plus de 728 000 personnes ont eu accès à des soins de santé abordables.





