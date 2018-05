Procès Dabira à Brazzaville : la deuxième journée marquée par l’audition de l’accusé

Après l’enquête de moralité qui a marqué la journée inaugurale, le procès Dabira s’est poursuivi par la phase du débat sur le fonds du dossier. L’accusé ainsi été soumis aux questions du ministère public et celles des avocats des deux parties, même si les avocats de la défense n’ont pas poursuivi l’interrogatoire de leur client, avant l’audition du document audio faisant partie des scellés.



Devant la barre, le général Norbert Dabira qui a nié les faits qui lui sont reprochés, a cité le général Ngatsé Mbouala. Il l'a présenté comme le cerveau penseur du complot qui, selon Norbert Dabira, consistait à déposer le Président Denis Sassou N’Guesso et à le mettre à la retraite dans son village natal.



Faute de temps, le président de la cour a suspendu l’audience. Elle reprendra le 17 mai par certainement par l’audition du témoin, Ngatsé Mbouala et éventuellement, l’exploitation des scellés mis à la disposition la disposition de la cour.



Rappelons que Norbert Dabira est poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat.