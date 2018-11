Proclamation de la République au Congo : les 60 ans placés sous le signe du travail et de l’effort soutenus

Le territoire du moyen-Congo est devenu République du Congo, le 28 novembre 1958. Cette date a longtemps été reléguée dans les oubliettes de l’histoire. Mais, en 2010, le président de la République, Denis Sassou-N’Guesso l’a ramenée à la surface. Et, depuis lors, les Congolais célèbrent chaque 28 novembre, la naissance de leur République, sous le nom de journée de la République.



La particularité de cette 8ème édition est qu’elle coïncide avec les 60 ans de la proclamation de la République. En effet, sous la colonisation, le Congo était sous contrôle du colonisateur français, qui l’avait baptisé, territoire du Moyen Congo. C’est le 28 novembre 1958, à Pointe-Noire, que ce territoire est officiellement devenu une République, selon la délibération n° 112/58 de l’Assemblée territoriale du Moyen-Congo, après un référendum populaire et avec l’accord de l’ancienne puissance coloniale, la France. Cette proclamation est ainsi intervenue deux ans avant l’accession du Congo à la souveraineté nationale et internationale, le 15 Août 1960.



60 ans après la proclamation de la République du Congo, les Congolais s’accordent sur le fait que la République est ce qu’ils veulent pour leur pays. Car, en dépit des soubresauts que le pays a connus depuis 1959 jusqu’à ce jour, aucun régime au pouvoir n’a jamais remis en cause la forme républicaine de l’Etat. On comprend dès lors que la République est la forme du régime politique sur laquelle les Congolais sont unanimes. Elle est à renforcer par des instruments juridiques qui encadrent son fonctionnement et la vie de ses citoyens, mais aussi par l’unité de ceux-ci qui fait sa force. La République est donc une et indivisible.



Rappelons que la journée de la République a été instituée par la loi n°18-2010 du 27 novembre 2010.