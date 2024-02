INTERNATIONAL Qatar : hausse de la capacité de production de GNL à 142 MTPA avant la fin de 2030

Par PRNEWSWIRE - 27 Février 2024





QatarEnergy a annoncé qu'il va de l'avant avec un nouveau projet d'expansion du gaz naturel liquéfié, le projet « North Field West » Il s’agit de faire passer la capacité de production de gaz naturel liquéfié de l'État du Qatar à 142 millions de tonnes par an (MTPA), avant la fin de cette décennie.



Ce qui représente une augmentation de près de 85 %, par rapport aux niveaux de production actuels. Saad Sherida Al-Kaabi, ministre d'État aux Affaires énergétiques, président et chef de la direction de QatarEnergy, a fait cette annonce lors d'une conférence de presse tenue au siège de QatarEnergy à Doha.



Prenant la parole lors de la conférence de presse, le ministre Al-Kaabi a annoncé que des forages d'évaluation et des essais approfondis avaient confirmé que des couches productives du géant du Nord du Qatar s'étendaient vers l'ouest, ce qui permet de développer un nouveau projet de production de GNL à Ras Laffan.



Le ministre a déclaré que « QatarEnergy a concentré ses efforts et son attention sur la détermination de l'étendue à l'ouest des couches productives du champ nord afin d'évaluer le potentiel de production de ces zones. Nous avons poursuivi des études géologiques et techniques et foré un certain nombre de puits d'évaluation dans cette région. Je suis heureux d'annoncer aujourd'hui que, louange à Dieu, ces grands efforts ont confirmé, à travers les tests techniques des puits d'évaluation, l'extension des couches productives du champ nord vers l'ouest, ce qui signifie la capacité de produire d'importantes quantités supplémentaires de gaz à partir de ce nouveau secteur. »



Le ministre Al-Kaabi a également annoncé la présence d'énormes quantités additionnelles de gaz dans le champ nord, estimées à 240 billions de pieds cubes, ce qui porte les réserves de gaz de l'État du Qatar de 1 760 à plus de 2 000 billions de pieds cubes. Et les réserves de condensats de 70 à plus de 80 milliards de barils, en plus de grandes quantités de gaz de pétrole liquéfié, d'éthane et d'hélium.



« Ce sont là des résultats très importants et de grande envergure qui ouvriront de nouveaux horizons à l'industrie gazière du Qatar, car ils nous permettront de commencer à développer un nouveau projet de gaz naturel liquéfié à partir du secteur occidental de North Field, avec une capacité de production d'environ 16 MTPA. Ainsi, la production totale de GNL de l'État du Qatar atteindra environ 142 MTPA, lorsque cette nouvelle expansion sera achevée avant la fin de la décennie. Cela représente une augmentation de près de 85 pour100 par rapport aux niveaux de production actuels. Avec l'achèvement de ce projet, la production totale d'hydrocarbures de l'État du Qatar dépassera 7,25 millions de barils d'équivalent pétrole par jour. »





