Qatar : rencontre au sommet entre les dirigeants du Tchad et du Soudan à la conférence de l'ONU

En marge de la Conférence des Nations Unies pour les États les moins avancés qui se tient à Doha, au Qatar, le président du Conseil de souveraineté transitoire, le général AbdulFattah Al-Burhan, a rencontré le président de transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Deby, le 5 mars dernier.



Les deux présidents ont discuté des relations bilatérales entre le Soudan et le Tchad et des moyens de les développer et de les améliorer.



L'importance de promouvoir la coopération conjointe dans différents domaines a été soulignée lors de la réunion, ainsi que la nécessité de renforcer la coordination entre Khartoum et N'Djamena sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.