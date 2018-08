Quai d’Orsay – Déclarations de la porte-parole : Burkina Faso – Attaque contre les forces de sécurit é et de défense

La France condamne avec fermeté l’attaque qui a ciblé les forces de défense et de sécurité burkinabè dans la région de Pama, dans le sud-est du pays, et causé la mort de sept militaires et blessé six autres. Elle présente ses condoléances au gouvernement du Burkina Faso, ainsi qu’aux familles des victimes, et forme des […]

