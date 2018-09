Quai d’Orsay – Déclarations de la porte-parole : Libye – Déclaration commune saluant le cessez-le-fe u à Tripoli (4 septembre 2018)

Les gouvernements des États-Unis, de la France, de l’Italie et du Royaume Uni se félicitent des résultats de la médiation obtenue aujourd’hui par la Mission d’appui des Nations unies visant à réduire la violence à Tripoli et dans ses environs et à assurer la protection des civils. Nous réaffirmons notre ferme soutien au Représentant spécial […]

Les gouvernements des États-Unis, de la France, de l’Italie et du Royaume Uni se félicitent des résultats de la médiation...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...