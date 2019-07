Quai d'Orsay – Point de presse de la porte-parole : Guinée équatoriale – Déplacement de M. Jean-Baptiste Lemoyne (27-28 juillet 2019)

M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des affaires étrangères, se rendra les 27 et 28 juillet 2019 en Guinée équatoriale. Il inaugurera avec M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée équatoriale, l'École navale à vocation régionale de Tica. Cette école forme chaque année une centaine d'officiers et d'officiers mariniers d'une quinzaine de pays africains.

L'École navale à vocation régionale de Tica est un exemple de coopération réussie entre la France et la Guinée équatoriale. Elle s'inscrit dans le cadre de « l'architecture africaine de sûreté et sécurité maritimes dans le golfe de Guinée », décidée par les chefs d'États de la région en 2013, en vue de faire face aux actes illicites qui affectent l'espace maritime de cette zone.

Au cours de ce déplacement, le secrétaire d'État aura une audience avec le président de la République de Guinée équatoriale. Il s'entretiendra également avec M. Simeón Oyono Esono Angüe, ministre des affaires étrangères et de la coopération.