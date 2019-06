Quai d’Orsay – Point de presse de la porte-parole : Soudan

Après les violences des derniers jours à Khartoum qui ont fait plusieurs dizaines de victimes et que nous avons condamnées, le Conseil militaire de transition a annoncé sa décision unilatérale de ne plus honorer les accords conclus avec l’opposition. La France exprime sa forte préoccupation à l’égard de cette décision et rappelle son attachement à […]

