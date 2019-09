Quai d'Orsay – Point de presse de la porte-parole

Des affrontements opposant deux groupes armés, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) et le Mouvement des libérateurs centrafricains pour la justice (MLCJ), ont fait plusieurs dizaines de morts et de nombreux blessés, dont un soldat de la MINUSCA, le 14 septembre dernier à Birao, dans le nord de la République centrafricaine.

La France condamne avec la plus grande fermeté ces affrontements, qui constituent une violation manifeste de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine du 6 février 2019. Elle appelle toutes les parties à respecter l'accord et à mettre fin aux violences.

La France renouvelle son soutien aux autorités centrafricaines dans la mise en œuvre de cet accord, avec l'appui de la MINUSCA et de la mission européenne de formation des forces centrafricaines (EUTM RCA).