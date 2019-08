Quai d’Orsay – Point de presse du porte-parole adjoint – Burkina Faso – Attaque contre les forces burkinabè (19 août 2019)

La France condamne avec la plus grande fermeté l’attaque perpétrée hier contre le détachement des forces burkinabè de Koutougou dans la province du Soum, qui a fait de nombreux morts et blessés. Elle présente ses condoléances aux familles des soldats tombés et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Engagée au Sahel, la France se […]

La France condamne avec la plus grande fermeté l’attaque perpétrée hier contre le détachement des forces burkinabè de Koutougou dans la p...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...