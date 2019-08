Quai d'Orsay - Point de presse du porte-parole adjoint - Soudan

La France salue la nomination des 11 membres du conseil de souveraineté et l'investiture du nouveau Premier ministre du Soudan, M. Abdalla Hamdok, à qui elle souhaite plein succès dans ses missions. Cette étape est une preuve de la maturité du peuple soudanais et de son aspiration à la liberté, la paix et la justice.

La France appelle les nouvelles autorités soudanaises au respect du calendrier de la transition et à la formation du gouvernement dans les délais impartis, afin que celui-ci s'attelle à la résolution des problèmes auxquels les Soudanais restent confrontés. La France invite toutes les parties soudanaises et les différents groupes rebelles à s'engager dans la conclusion rapide d'un accord de paix.

La France appelle enfin les partenaires extérieurs du Soudan à l'accompagner dans la poursuite de la transition, par un soutien politique et économique, et réitère à cet égard sa disponibilité à apporter son aide aux autorités soudanaises.