ACTUALITES Quels sont les favoris de la Serie A cette saison?

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Septembre 2020







La Juventus de Turin

Le dernier champion d'Italie est l'AC Milan en 2011. Depuis cette année, le seul vainqueur est la Juventus de Turin. Détenteur du titre, la Vieille Dame revient surement pour continuer son règne sans partage sur l'Italie. Elle est favorite une nouvelle fois. Le changement d'entraineur en dépit du titre acquis est le signe annonciateur de la volonté des Bianconeri de continuer par triompher en Italie, puis en Europe et pourquoi dans le monde. Tout passant par le championnat, il faudrait alors commencer par le gagner pour garantir sa place en compétition européenne. Venu en remplacement de Maurizio Sarri, Andrea Pirlo a pris les taureaux par les cornes en faisant le grand ménage. Plusieurs joueurs sont partis, dont le premier est Blaise Matuidi. C'est clair que la Juventus est favorite à sa propre succession. Mais attention, il va falloir se méfier des autres clubs qui l'ont poursuivie jusqu'à la fin de la saison. La marge d'écart entre la Juventus et les autres clubs du top 5 de la Serie A cette saison en dit long.



L'Inter Milan

Pour un point, l'Inter Milan a raté le titre à l'issue de la saison dernière. Les bleu et noir sont passés à côté d'un titre qui les fuyait depuis l'ère Jose Mourinho. Avec Antonio Conte qui continue l'aventure, il faudra compter sur Lukaku et compagnie pour lutter corps à corps avec la Juventus. Ils sauront apprendre de leurs erreurs du passé pour évoluer cette saison et profiter de la moindre faille de la Juve. Ils savent désormais que la Juventus est prenable tout comme les utilisateurs de ce



SCC Napoli

Dans le dur pendant une bonne partie de la saison passée, les napolitains ont retrouvé des couleurs avec l'arrivée de Genarro Gattuso. Vainqueur de la Coupe d'Italie qui tendait pour la main à la Juventus, le Napoli a fait une très belle fin de saison. En connaissant la combativité de Gattuso, il ne va pas s'arrêter en si bon chemin, même s'il va devoir faire sans certains de ses cadres dont Kalidou Koulibaly. Le nom de l'international sénégalais est cité dans beaucoup de clubs ces jours ci. Même si rien n'est encore officiel, Kalidou Koulibaly ne devrait pas rester à Naples la saison prochaine. Gattuso va devoir faire sans lui. Néanmoins, il va se donner les moyens de faire face aux différents départs. Arrivé en milieu de saison, il aura le temps de peaufiner son effectif. Naples était 7è à la fin de la saison 2019-2020



AC Milan

A l'image de Naples, l'AC Milan a terminé la saison en force, en témoigne la victoire retentissante (4-2) obtenir contre la Juventus de Turin en championnat. Champion en 2011, les Milanais vont vouloir reprendre le flambeau passé à la Juve 9 ans plutôt.



SS Lazio et Atalanta Bergane

Respectivement 3è et 4è à l'issue de la saison dernière, La Lazio et l'Atalanta peuvent aussi créer la surprise. L'appétit vient en mangeant dit-on. Alors pour ne pas rêver. Ce ne sont vraiment pas des favoris, mais on ne sait jamais. Ces deux clubs vont profiter de la moindre faille pour se faire une place au sommet. Pourquoi pas fait un coup à Leicester en 2016?



Le 19 septembre prochain, la Serie A Italienne ouvrira à nouveau ses portes pour le compte de la saison 2020-2021. Qui pour succéder à la Juventus de Turin? Rendez-vous dans 9 mois pour la réponse. Pour la 9è fois d'affilée, la Juventus de Turin s'est adjugée le titre de champion d'Italie à l'issue d'une saison 2019-2020 embêtée par la propagation du coronavirus. Contrairement aux autres saisons, l'exercice passé n'a pas été un long fleuve tranquille pour les Blanc et Noir. Ils ont dû batailler très fort avant d'arracher ce trophée qu'il gagne depuis 2012. La défaite en finale de la Coupe d'Italie est le signe annonciateur d'une ère nouvelle sur le football italien. Le trophée de champion pourrait changer de maitre dès la saison prochaine. Qui sont les favoris pour cet exercice 2020-2021.Le dernier champion d'Italie est l'AC Milan en 2011. Depuis cette année, le seul vainqueur est la Juventus de Turin. Détenteur du titre, la Vieille Dame revient surement pour continuer son règne sans partage sur l'Italie. Elle est favorite une nouvelle fois. Le changement d'entraineur en dépit du titre acquis est le signe annonciateur de la volonté des Bianconeri de continuer par triompher en Italie, puis en Europe et pourquoi dans le monde. Tout passant par le championnat, il faudrait alors commencer par le gagner pour garantir sa place en compétition européenne. Venu en remplacement de Maurizio Sarri, Andrea Pirlo a pris les taureaux par les cornes en faisant le grand ménage. Plusieurs joueurs sont partis, dont le premier est Blaise Matuidi. C'est clair que la Juventus est favorite à sa propre succession. Mais attention, il va falloir se méfier des autres clubs qui l'ont poursuivie jusqu'à la fin de la saison. La marge d'écart entre la Juventus et les autres clubs du top 5 de la Serie A cette saison en dit long.Pour un point, l'Inter Milan a raté le titre à l'issue de la saison dernière. Les bleu et noir sont passés à côté d'un titre qui les fuyait depuis l'ère Jose Mourinho. Avec Antonio Conte qui continue l'aventure, il faudra compter sur Lukaku et compagnie pour lutter corps à corps avec la Juventus. Ils sauront apprendre de leurs erreurs du passé pour évoluer cette saison et profiter de la moindre faille de la Juve. Ils savent désormais que la Juventus est prenable tout comme les utilisateurs de ce code promo pmu . Ils ne vont pas la rater la saison prochaine. L'Inter Milan a terminé 2è avec 82 points à une unité du champion Juventus qui a compté 83 points.Dans le dur pendant une bonne partie de la saison passée, les napolitains ont retrouvé des couleurs avec l'arrivée de Genarro Gattuso. Vainqueur de la Coupe d'Italie qui tendait pour la main à la Juventus, le Napoli a fait une très belle fin de saison. En connaissant la combativité de Gattuso, il ne va pas s'arrêter en si bon chemin, même s'il va devoir faire sans certains de ses cadres dont Kalidou Koulibaly. Le nom de l'international sénégalais est cité dans beaucoup de clubs ces jours ci. Même si rien n'est encore officiel, Kalidou Koulibaly ne devrait pas rester à Naples la saison prochaine. Gattuso va devoir faire sans lui. Néanmoins, il va se donner les moyens de faire face aux différents départs. Arrivé en milieu de saison, il aura le temps de peaufiner son effectif. Naples était 7è à la fin de la saison 2019-2020A l'image de Naples, l'AC Milan a terminé la saison en force, en témoigne la victoire retentissante (4-2) obtenir contre la Juventus de Turin en championnat. Champion en 2011, les Milanais vont vouloir reprendre le flambeau passé à la Juve 9 ans plutôt.Respectivement 3è et 4è à l'issue de la saison dernière, La Lazio et l'Atalanta peuvent aussi créer la surprise. L'appétit vient en mangeant dit-on. Alors pour ne pas rêver. Ce ne sont vraiment pas des favoris, mais on ne sait jamais. Ces deux clubs vont profiter de la moindre faille pour se faire une place au sommet. Pourquoi pas fait un coup à Leicester en 2016?Le 19 septembre prochain, la Serie A Italienne ouvrira à nouveau ses portes pour le compte de la saison 2020-2021. Qui pour succéder à la Juventus de Turin? Rendez-vous dans 9 mois pour la réponse.





Dans la même rubrique : < > Afreximbank et l'Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) s'associent à l'ORAN, dans le cadre du programme AATB, pour accroitre le commerce intra-africain des produits pharmaceutiques et équipements médicaux L'envoyé de la chancelière Merkel pour l'Afrique, Günter Nooke, animera une discussion sur les investissements allemands en Afrique Un haut cadre de Weber Shandwick nommé Vice-président Relations presse d’APO Group