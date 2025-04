Qufu : village natal de Confucius et berceau du courant confucéen

Située à 150 kilomètres au sud du chef-lieu de la province de Shandong Jining et 85 kilomètres du mont Taishan, Qufu est la ville natale de Confucius, grand maitre de tous les sages chinois. Elle témoigne de l’importance de la pensée confucéenne depuis la Chine impériale à nos jours.



En tant que ville historique et culturelle de renommée, Qufu abrite plusieurs sites historiques dont le temple de Confucius, le manoir de la famille Kong et le cimetière de Confucius, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, incarnant ainsi son héritage durable dans son pays natal. Pour les Chinois, Qufu est une ville légendaire, les idées développées par le philosophe influencent encore l’éducation, la politique et la façon de penser de la population.



Le confucianisme

En tant que l'une de plus grandes écoles philosophiques et morales, le confucianisme est fondé au 5ème siècle avant notre ère par Confucius, et s'est développé pendant plus de 2500 ans.



Reposant essentiellement sur des préceptes défendant une morale humaniste sans recours au métaphysique, le confucianisme est une philosophie et un art de vivre harmonieusement, avec ses semblables, fondée sur la maitrise de soi et la piété familiale. Il a durablement modelé la mentalité culturelle chinoise.



Les valeurs portées par le confucianisme :

• La bienveillance : c'est la valeur essentielle du confucianisme. Elle a pour objectif de permettre l'harmonie de la société.

• La droiture : elle permet de conserver au mieux l'ordre social.

• La bienséance

• La sagesse

• L'intégrité.



Il convient de rappeler que ce courant de pensée est né en réponse au chaos et à l'instabilité de l'époque, notamment l'instabilité spirituelle. En créant ce courant, Confucius avait comme ambition de retrouver un ordre et une harmonie au sein du pays et du peuple.



Cela passait par l'établissement d'une hiérarchie dans différents domaines, notamment l'éducation, les traditions et la loyauté qui sont très importantes dans le confucianisme. Il privilégie le collectif à l'individuel. Né en 551 avant notre ère à Qufu, dans l'ancienne principauté de Lu, actuelle province du Shandong où réside toujours sa descendance, Confucius meurt en 479. Il est connu universellement pour comme l'une des figures les plus importants de la culture chinoise.