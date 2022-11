Qui est Gagan Gupta, l'homme qui veut faire du Tchad un acteur majeur de la filière bétail-viande en Afrique ?

Démarrage réussi en Afrique



Il était encore un grand inconnu en 2008, lorsqu’il arrivait pour la première fois en Afrique, pour prendre la tête des activités d'Olam International Limited au Gabon. Cette année-là, à seulement 33 ans, celui qui n’a de près ou de loin aucun lien de parenté avec les tristement célèbres frères Gupta en Afrique du Sud devient l’un des plus jeunes sur notre continent à diriger une multinationale.



Même si Gagan Gupta avait déjà un parcours qui pouvait parler pour lui (anciennement responsable du service financier des filiales indiennes de Reebok et de Reckitt Benckise), personne n’imaginait qu’il deviendrait plusieurs années plus tard l’un des managers les plus réputés d’Afrique.



En 2010, il est nommé responsable pays, directeur des opérations du groupe en Afrique centrale puis ensuite directeur du développement commercial chez Olam International.



En quelques années seulement, les accomplissements professionnels de Gagan Gupta au Gabon sont nombreux. On peut, entre autres, citer la conception et la mise en œuvre du projet ‘’Graine’’ qui a permis la plantation de 58 000 ha de palmiers à huile, de 28 000 ha d'hévéas et de 20 000 ha de cultures diverses pour le programme.

L’histoire retiendra également que c’est Gagan Gupta qui a été le concepteur de la zone économique spéciale de Nkok (GSEZ). Il faut noter que cette zone industrielle et économique, spécialisée dans la transformation de bois, est le premier partenariat public-privé dans le secteur des infrastructures gabonaises entre Olam International Ltd. (40,5 %), la Société Financière Africaine (AFC) (21 %) et la République gabonaise. Rassemblant près de 150 investisseurs privés issus de 18 pays, elle aurait créé cette année 7 000 emplois directs et 16 000 emplois indirects.



En sept ans, entre 2010 et 2017, d’autres programmes importants pour le développement et l’industrialisation du Gabon ont été piloté par le manager. Ainsi, la gestion de l'aéroport de Libreville, l'inauguration du port minéralier d'Owendo (OMP), le programme d'électrification rurale GSEZ et la construction du nouveau port international d'Owendo (NOIP), sont des faits d’armes qu’il peut revendiquer.



Désormais, avec ses méthodes éprouvées au Gabon, c’est vers d’autres pays d’Afrique que Gagan Gupta se tourne pour participer à leur industrialisation. Avec la création d’Arise en 2019 organisé en trois entités distinctes : Arise Ports & Logistics (P&L), dédiée aux opérations logistiques portuaires, Arise Integrated Industrial Platforms (IIP), axée sur le développement des écosystèmes industriels, et Arise Infrastructure Services (IS) dédiée à toutes les autres infrastructures, cette expansion africaine se concrétise rapidement.



Arise, un outil qui se révèle particulièrement efficace pour accélérer l’industrialisation de l’Afrique



Le développement et l’industrialisation vont de pair. Aucun pays n’a pu déclencher son processus de développement sans instaurer un environnement dynamique propice à l’industrialisation. L’opérateur industriel panafricain, conçoit, finance, construit et gère des zones industrielles, des routes, des ports et d'autres infrastructures critiques.



Sous la houlette de Gagan Gupta, la société panafricaine s’est déployée sur une dizaine de pays africains et participe activement à l’essor économique des pays de la région. À travers la gestion du terminal à conteneurs de Nouakchott en Mauritanie, du terminal industriel polyvalent de San Pedro en Côte d’Ivoire, des zones industrielles de Nkok au Gabon, celle de Golo-Djigbé au Bénin et d’Adétikopé au Togo et bien d’autres projets au Rwanda, Nigéria, Congo Brazzaville, République Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire ou encore au Tchad, Arise cherche constamment à contribuer au développement d’économies plus compétitives et de sociétés plus équitables pour demain.



Il croit au développement rapide de la filière bétail-viande tchadienne



Dernière annonce en date, le 5 novembre dernier, Arise IIP a annoncé un investissement 500 milliards de FCFA pour développer la filière bétail-viande au Tchad. Pour ce faire, une nouvelle entreprise baptisée Laham Tchad doit mener à bien ce projet dont 35% des parts appartiennent à l’État tchadien et 65% à son partenaire Arise IIP.



Le projet en question consiste en la construction d’un grand abattoir qui permettra au pays d’accroître considérablement sa capacité de production et de commercialisation de viande. Les travaux démarreront en décembre prochain et la phase opérationnelle débutera dès janvier 2023.



Selon Jacky Rivière, Directeur pays d’Arise IIP, ce projet doit créer 35 000 emplois à terme et 1 700 milliards de FCFA de chiffres d’affaires d’ici 2035, représente 220 milliards de FCFA d’investissements directs et 330 milliards de FCFA d’investissement dans les infrastructures de soutien. « Pour porter ces investissements et attirer les investisseurs, sept zones économiques spécialisées seront construites à N’Djamena, Moundou, Sarh, Dourbali, Abéché, Ati et Amdjarass » a ajouté le premier responsable du groupe au Tchad.