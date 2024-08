RCA : Alors que Bangui célèbre la guérison, Bangassou fait face à une nouvelle vague de variole du singe

Selon des sources médicales dont le Dr Ludovic Gounoumane, médecin-chef de l’hôpital régional de Bangassou, contactées par cette radio, quatorze personnes ont été testées positives à la variole du singe, avec un décès parmi les cas confirmés. Actuellement, les treize patients restants sont pris en charge dans une salle spéciale dédiée aux soins des personnes souffrant de cette maladie.



Les autorités sanitaires appellent la population à la vigilance et à respecter les mesures préventives pour éviter une propagation supplémentaire de l'épidémie. La situation nécessite une attention particulière afin de contrôler les cas et protéger la santé publique.



Anciennement appelé monkeypox, « variole du singe » en français, la mpox est une maladie causée par le virus de la variole simienne. Les symptômes courants comprennent des éruptions cutanées, des lésions et des douleurs. La plupart des patients se rétablissent en l'espace d'un mois mais maladie peut être mortelle. Les traitements, qui aident à gérer les symptômes et à éviter les complications, ne sont disponibles que dans certains pays.



Se propageant par des contacts étroits entre individus ou avec des animaux infectés, la mpox est endémique en Afrique centrale et de l’Ouest depuis les années 1970, mais elle a connu une propagation rapide dans le monde en 2022-2023, avec des dizaines de milliers de cas liés à la variante ouest-africaine recensés dans plus 110 pays.