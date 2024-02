RCA : Des sanctions à l'encontre des agents de l'État réfractaires sur les barrières légales

C'est lors d'une cérémonie solennelle à laquelle ont pris part tous les membres du comité interministériel chargé de la gestion des barrières légales sur les routes, organisée ce 20 février dans la salle de conférence de la Primature, que le Premier Ministre, chef du gouvernement Monsieur Félix Moloua a procédé à la signature de l'arrêté instituant des sanctions à l'encontre des agents de l'État qui extorquent de l'argent aux usagers de la route pendant les contrôles de routine d'identité sur les barrières légales.



Avant de signer ce texte de loi, le chef du gouvernement a tenu un discours ferme en disant d'entrée que "Nous sommes arrivés à un moment crucial dans la lutte contre les barrières illégales. La récréation est terminée. Il est temps de sanctionner les brebis galeuses qui n'ont pas encore compris que l'argent qu'elles prennent sur les citoyens est la cause principale inflation dans notre pays."



Désormais, des quittances sécurisées seront distribuées à tous les agents installés sur les 93 barrières légales pour contrôler marchandises et délivrer quittances si nécessaire. Ce qui permettra au ministère des Finances et du Budget savoir exactement ce qui doit être versé dans caisses État. À cet effet, une cérémonie officielle de lancement de ces quittances sécurisées sera organisée jours venir.