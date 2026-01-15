Alwihda Info
INTERNATIONAL

RCA - Diplomatie : Le Président Touadéra boucle une visite stratégique aux Émirats Arabes Unis


Alwihda Info | Par - 16 Janvier 2026


Après quatre jours d'échanges intensifs à Abu Dhabi, le Chef de l'État centrafricain, le Pr Faustin Archange Touadéra, quitte les Émirats ce vendredi 16 janvier 2026. Cette visite d'État marque un tournant dans la coopération bilatérale, avec la promesse de projets structurants pour le développement de la RCA.


Le rideau tombe sur une mission diplomatique de haut vol pour la République Centrafricaine. Invité d'honneur de la prestigieuse Semaine d’Abu Dhabi sur la durabilité 2026, le Président Faustin Archange Touadéra quitte le sol émirati après avoir consolidé un partenariat que les deux parties souhaitent désormais "stratégique et tourné vers l'action".




Un accueil fraternel et des échanges de haut niveau


Avant son départ pour Bangui, le Chef de l'État a exprimé sa profonde gratitude envers Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, Président des Émirats Arabes Unis, pour l'accueil exceptionnel réservé à la délégation centrafricaine.



Le point d'orgue de cette dernière journée a été l'audience accordée par Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-président des Émirats. Les deux dirigeants ont affiché une convergence de vues sur la nécessité d'accélérer les investissements émiratis en RCA pour soutenir la vision de transformation économique portée par le Pr Touadéra.




Énergie, Climat et Technologie : Les nouveaux piliers de la coopération


Loin des simples déclarations d'intention, cette visite a permis de définir des secteurs prioritaires pour le déploiement de projets structurants :

  • Énergie et Eau : Solutions pour améliorer l'accès des populations aux services de base.

  • Technologie : Partage d'expertise pour la modernisation des infrastructures.

  • Climat : Initiatives communes dans le cadre du développement durable, en lien avec les thématiques de la Abu Dhabi Sustainability Week.




Une vision commune : L'action avant tout


Le communiqué final souligne une volonté partagée de fonder ce partenariat sur « l’action, la responsabilité et la solidarité ». Pour Bangui, l’enjeu est de taille : attirer l’expertise et les capitaux émiratis pour transformer les ressources naturelles du pays en leviers de prospérité durable.

Cette visite confirme le dynamisme de la diplomatie centrafricaine, qui cherche à diversifier ses partenaires stratégiques pour répondre aux défis du développement.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


