RCA-Émirats Arabes Unis : arrivée du président Touadera à Abu Dhabi ce jeudi 6 mars 2025

Accueilli avec les honneurs dès son arrivée à l’aéroport par le ministre d’Etat aux Affaires étrangères en charge de l’Afrique, Cheikh Shakhboot bin Nahyan Al Nayan à 8h20 ce jeudi matin, le président de la République centrafricain, Faustin Archange Touadéra est venu pour une visite de travail, à l’invitation des autorités émiraties.



Le renforcement de la coopération avec les Émirats Arabes Unis est au cœur de ce voyage prometteur au cours duquel de nombreux protocoles d’accord vont être signés entre les deux parties, notamment dans les domaines de la défense, du commerce, des mines et de la géologie, de l’agriculture et de l’élevage, de l’éducation et de l’énergie.



La diplomatie agissante du président de la République vise à attirer les investisseurs et acteurs économiques du monde entier à nouer des partenariats gagnant-gagnant avec la République centrafricaine.



Autour du chef de l’Etat centrafricain, on note la présence du ministre de la Défense nationale, Rameau Claude Bireau, du ministre des Mines et de la Géologie, Rufin Benam Beltoungou, du ministre du Commerce et de l’Industrie, Thierry Akoloza, pour le gouvernement ; et du côté de la Présidence, le ministre d’Etat directeur de cabinet, Obed Namsio, du ministre conseiller porte-parole de la Présidence, Albert Yaloké Mokpeme et du ministre coordonnateur en charge des grands travaux, Pascal Bida Koyagbele.