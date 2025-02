AFRIQUE

RCA - FACA : Cérémonie de remise de galons pour plus de 300 sous-officiers formés par des instructeurs russes et rwandais

Alwihda Info | Par Peter Kum - 28 Février 2025

Plus de 300 sous-officiers ont reçu leurs galons d'Adjudant, Sergent-chef et Sergent, marquant la fin de leur formation dans divers centres avec l'appui d'instructeurs russes et rwandais.