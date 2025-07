RCA : La Gendarmerie Nationale décroche la 3ème place mondiale au concours "Sharp Blade 2025" en Chine

Cette performance remarquable est le fruit de l'encadrement technique reçu par l'État-Major et témoigne du professionnalisme croissant des forces de défense et de sécurité centrafricaines.





Elle met en lumière le sérieux des réformes engagées par le Chef Suprême des Armées, le Professeur Faustin Archange Touadéra, et mises en œuvre par le Général de Corps d'armée Landry Ulrich Depot, Directeur général de la Gendarmerie nationale.

Félicitations aux tireurs d'élite centrafricains pour cette réussite historique !