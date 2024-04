RCA : La Minusca et le gouvernement centrafricain évaluent la mission de l’ONU dans le pays

Au cœur des discussions, le soutien crucial apporté par la Mission au gouvernement centrafricain dans la mise en œuvre des différents piliers de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation en Centrafrique (APPR-RCA).



Mme Rugwabiza a notamment mis en exergue les domaines clés où la Minusca concentre ses efforts à savoir l’appui à la mise en œuvre de la Politique de gestion des espaces frontaliers: La sécurisation et la gestion effective des frontières sont essentielles pour la stabilité du pays et la lutte contre les groupes armés. La Minusca travaille en étroite collaboration avec les autorités centrafricaines pour renforcer les capacités nationales en matière de gestion des frontières.



Soutien à une transhumance apaisée et prospère en RCA: La transhumance, mouvement saisonnier du bétail à la recherche de pâturages, est une source de tensions et de conflits entre communautés. La MINUSCA s'emploie à faciliter un dialogue apaisé entre les parties prenantes et à appuyer la mise en place de mécanismes de prévention et de résolution des conflits.



Par ailleurs, la réunion a permis de réaffirmer l'engagement de la Minusca à soutenir les efforts du gouvernement centrafricain pour renforcer le système d'imposition au niveau du poste frontalier de Beloko.



Cette action s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à étendre l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, y compris la restauration de la capacité de l'État à recouvrer ses recettes fiscales.



La collaboration étroite entre la Minusca et les autorités centrafricaines est essentielle pour relever les défis majeurs auxquels le pays est confronté et pour construire une paix durable en République centrafricaine.