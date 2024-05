RCA : La ville de Mboki libérée des mains des rebelles

La localité de Mboki, située dans l'est de la Centrafrique, a été libérée le 25 mai 2024 par une opération conjointe des forces armées centrafricaines (FACA), des soldats russes et de la milice locale Azande Ani Kpi Gbè (AAKG), ont annoncé les médias centrafricains.



Cette opération a permis de déloger les rebelles de l'Unité pour la paix en Centrafrique (UPC) qui occupaient la ville depuis plusieurs années. Selon des sources locales, l'AAKG aurait été formée ces derniers mois par des instructeurs russes avant de lancer l'assaut sur Mboki.



Cette reprise de Mboki constitue un revers important pour l'UPC et un succès pour les FACA et leurs alliés. Il reste à voir si cette victoire permettra de ramener la stabilité dans une région particulièrement touchée par le conflit en Centrafrique.