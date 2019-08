RCA : Le Mouvement des Patriotes Centrafricains promeut le civisme et la paix

Lancé il y a de cela de trois mois, le mouvement des Patriotes Centrafricains pour la Paix s’engage pour restaurer la paix et le civisme en République centrafricaine. Son président, Bethsaïda Djopop Mbongo rassure que leur mouvement veut aller plus loin dans la recherche de la stabilité en Centrafrique afin que les jeunes puissent participer avec énergie et détermination à la reconstruction du pays. Un engagement sous forme d’appel est lancé à la jeunesse afin de prendre conscience de leur avenir.



Engagement pour la paix d'une jeunesse objective et patriote



Être jeunes et engagés peut parfois s'avérer un défi de tous les jours. Manque de crédibilité, manque d'expérience, manque de maturité et de recul. Sans oublier le trop plein d'énergie, d'impatience et d'ambition. Un juste milieu bien souvent difficile à trouver, justifiant l'éloignement de ceux pourtant désireux de s'engager à hauteur de leur âge et de leurs compétences.



Et pourtant... Pourtant, la jeunesse est la plus belle des promesses : elle est universelle, imprévisible, intemporelle. La jeunesse est surtout forte, déterminée, passionnée. Tel est justement le message que nous voulons porter : celui d'une jeunesse engagée pour la paix, consciente de ce qu'elle vaut comme de ce qu'elle veut et désireuse d'être considérée à sa juste valeur.



Pour une jeunesse reconnue et entendue



Notre constat est double : la difficulté avec laquelle la jeunesse centrafricaine tente aujourd'hui de se faire entendre lorsqu'elle prend l'initiative de se mettre en action ; l'inutilité des oppositions politiques de principe, sectaires et purement politiciennes, à l'heure où la RCA a besoin de mesures fortes pour se redresser. Aujourd'hui, 51% des centrafricains âgés de 18 à 35 ans considèrent que les hommes politiques sont corrompus dans leur quasi-totalité. Comment redorer l'image d'une classe politique décrédibilisée dans son ensemble par ceux qui incarnent l'avenir ?



Finalement, la jeunesse centrafricaine est aujourd'hui en perte de repères et d'espérance. Peu nombreux sont ceux entretenant l'espoir de voir leur avenir se dessiner avec facilité. Rares sont les jeunes consolidant leur croyance en une société capable de se rehausser et d'affronter les difficultés de ces mois et années passés, comme de ceux à venir. Les chiffres parlent d'eux même : 66% des jeunes âgés de 16 à 30 ans ont ainsi le sentiment qu'au sein de leur pays, la jeunesse a été marginalisée et exclue de la vie économique et sociale.



Pour autant, chacun d'entre nous doit pouvoir garder confiance. Car si la jeunesse n'incarne plus l'avenir, qui pour le faire ? Nous, jeunes, devons aujourd'hui plus que jamais être, non pas simples spectateurs, mais acteurs de notre temps et de la paix en RCA. Le climat actuel ne permet plus de s'adonner à des querelles inutiles. Nous devons chacun agir afin de redresser notre pays et le rendre plus fort, afin de pouvoir faire face aux nouveaux enjeux qui s'annoncent et construire notre avenir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous, patriotes engagés, avons osé. Notre objectif : mettre au jour ce qui est trop souvent laissé dans l'ombre ; donner la parole à une jeunesse qui la prend trop peu. La jeunesse est à même de parler de relations internationales, de finances, de culture ou encore d'emploi. Et de tant d'autres choses encore... Elle est à même d'entreprendre, à même d'être force de proposition et d'action grâce à chacun, grâce aux talents qui se cachent partout en RCA, grâce à l'audace qui la caractérise.



Notre volonté : alerter les décideurs de demain sur notre vision des choses à travers des constats et des solutions. Il nous revient aujourd'hui de prendre la parole. Plus encore, nous devons désormais passer aux actes.



La jeunesse ne peut se contenter de critiquer. Elle doit prendre les devants et agir. C'est ce que fait une partie d'entre elle. C'est ce qui devrait la guider quotidiennement. A chacun son histoire, à chacun son expérience. Ensemble, nous serons toujours plus forts.



Osons, proposons et agissons pour demain. #La_paix_passe_par_nous