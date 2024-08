RCA : Le Président Touadera a participé au nettoyage du marché de Carrière à Guitangola

Le Président était accompagné de l'Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Centrafrique, LI XINFING. Cet événement illustre l'implication du Président Touadéra dans des actions concrètes visant à améliorer les conditions de vie des populations, en l'occurrence à travers le nettoyage d'un marché local.



La présence de l'Ambassadeur chinois souligne les liens de coopération entre la Chine et la Centrafrique, les deux personnalités travaillant ensemble sur des projets de développement dans le pays.



Cette initiative conjointe du Président et de l'Ambassadeur témoigne de leur engagement commun pour le progrès et le bien-être des citoyens centrafricains.



L'opération de nettoyage du marché de Carrière à Guitangola s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour assainir et valoriser les espaces publics de la capitale Bangui.