AFRIQUE

RCA : Le président Faustin Archange Touadéra arrive à New York pour la 80ᵉ Assemblée générale des Nations unies


Alwihda Info | Par - 22 Septembre 2025


Le président de la République centrafricaine (RCA), le professeur Faustin Archange Touadéra, est arrivé à New York pour participer à la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies.


  Le chef de l’État est accompagné d’une délégation ministérielle composée d’Obed Namsio, ministre d’État et directeur de cabinet de la présidence, de Dr Pierre Somse (ministre de la Santé et de la Population), de Dr Marte Kirimat (ministre de la Promotion du genre, de la Famille et de l’Enfant) et de Mme Sylvie Baïpo-Temon (ministre des Affaires étrangères).

 
À son arrivée à l’aéroport JFK, le président Touadéra a été accueilli par Marius Nzesouwe, ambassadeur et représentant permanent de la RCA auprès de l’ONU, ainsi que par des membres de sa mission diplomatique. L’attendaient à son hôtel l’ambassadeur plénipotentiaire aux États-Unis ainsi que la délégation gouvernementale venue de Bangui.

Ce déplacement illustre la continuité de l’intense activité diplomatique du président centrafricain qui, à l’issue d’une table ronde de haut niveau à Casablanca (Maroc), a immédiatement poursuivi sa mission sans transiter par Bangui. Cette séquence témoigne de l’importance stratégique de l’événement new-yorkais et des nombreuses rencontres parallèles prévues à son agenda.

La mission présidentielle, qui s’étend du 21 au 25 septembre, s’annonce dense avec la participation aux débats généraux de l’Assemblée et à plusieurs événements de haut niveau en marge de la session.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


