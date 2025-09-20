









INTERNATIONAL Semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies-2025 : la 80ème session marque une année charnière

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 21 Septembre 2025



La 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies réunira bientôt les dirigeants mondiaux à New York sous la bannière « Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l’homme ».

Cette session historique intervient à un moment charnière pour le multilatéralisme, visant à renouveler l'engagement mondial en faveur de la solidarité et de l'action commune pour les populations et la planète. Face à la montée des tensions géopolitiques, à l'aggravation de la crise climatique et aux progrès inégaux vers les Objectifs de développement durable (ODD), la Semaine de haut niveau des Nations Unies, du 20 au 30 septembre, vise à mettre en lumière des solutions concrètes et à impulser un nouvel élan vers 2030.



Deux plates-formes phares structurent les activités de cette année. La Zone Médias ODD, produite par le département de la Communication mondiale des Nations Unies, du 22 au 26 septembre, proposera des entretiens dynamiques et des tables rondes présentant des solutions ODD issues de tous les secteurs et de toutes les régions.



Le Salon des Objectifs, organisé par la vice-secrétaire générale des Nations Unies et hébergé par le Bureau des partenariats des Nations Unies, se tiendra quant à lui du 20 au 26 septembre pour proposer des dialogues improvisés, des analyses approfondies de questions essentielles et des expériences interactives. Ensemble, ces espaces reflètent l'importance croissante accordée à la transparence, à l'innovation et à l'engagement centré sur l'humain dans le travail des Nations Unies.



Célébration de huit décennies de multilatéralisme

Les travaux officiels de la Semaine débuteront le 22 septembre par une réunion de haut niveau commémorant le 80e anniversaire des Nations Unies, dans la salle de l'Assemblée générale.



Durant une séance d'une heure, les chefs d'État et de gouvernement reviendront sur huit décennies de réalisations de l'ONU, de la décolonisation et du maintien de la paix à la codification des droits de l'homme, tout en traçant la voie vers un système multilatéral plus inclusif et plus réactif. Plus qu'une étape symbolique, il s'agit d'un appel à revitaliser l'esprit de la Charte des Nations Unies à un moment où une action collective est urgente.



Accélérer les progrès vers les ODD

Plus tard dans la journée, l'attention se portera sur l'événement annuel ODD (14h-16h, salle de l'ECOSOC), mandaté par le Sommet ODD 2019. Cette édition marque un tournant décisif : le monde a franchi les deux tiers de son chemin vers 2030, et de nombreux objectifs sont encore loin d'être atteints. Cet événement mettra en lumière les actions transformatrices menées par les communautés, les pays et les régions – des transitions vers les énergies renouvelables aux avancées en matière d'égalité des sexes – et montrera comment des politiques justes et inclusives peuvent accélérer les progrès, même face aux défis mondiaux. L'événement ODD incarne la stratégie évolutive de l'ONU, qui consiste à mettre en avant des exemples concrets pour encourager leur reproduction et leur mise à l'échelle.



Faire face aux conflits de longue date

Le 22 septembre également, la salle de l'Assemblée générale accueillera la Conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux États (15h-18h). Coprésidée par la France et l'Arabie saoudite, la Conférence vise à réaffirmer les engagements internationaux et à mobiliser le soutien à la mise en œuvre de la solution à deux États, pierre angulaire des efforts de paix au Moyen-Orient. En inscrivant cette discussion dans le cadre de la Semaine de haut niveau, l'ONU souligne l'urgence de redynamiser les voies diplomatiques pour résoudre l'un des conflits les plus longs au monde.



Promouvoir l'égalité des sexes

L'égalité des sexes sera au cœur des préoccupations des Nations Unies lors de la commémoration du 30ème anniversaire de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes, organisée en 1995 à Beijing, qui a abouti à la Déclaration et au Programme d'action de Beijing. Prévue le 22 septembre dans la salle de l'Assemblée générale et dans la salle du Conseil de tutelle, cette réunion de haut niveau sera axée sur le réengagement, le financement et l'accélération de la mise en œuvre du programme de Beijing. Les dirigeants examineront les réalisations, les meilleures pratiques, les lacunes et les défis actuels en matière de promotion des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles dans le monde, soulignant que l'égalité des sexes demeure essentielle au développement durable.



Débat général

Du 23 au 27 septembre, puis le 29 septembre, les chefs d'État et de gouvernement prendront la parole lors du débat général annuel, exposant leurs priorités nationales et leurs réponses aux défis mondiaux. Son Excellence Annalena Baerbock, présidente de la 80e session, a mis l'accent sur l'unité et l'action collective sous le thème « Mieux ensemble ». Alors que les dirigeants doivent composer avec un paysage de plus en plus interconnecté, le dérèglement climatique, la montée des inégalités et l'accélération des évolutions technologiques, ce débat offre une rare tribune mondiale pour articuler des visions de solutions communes.



Action climatique en amont de la COP30

Le 24 septembre, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera un Sommet sur le climat (14h-18h, salle du Conseil de tutelle) afin d'accélérer la dynamique en vue de la COP30 au Brésil. Ce sommet offrira aux dirigeants mondiaux une plate-forme pour dévoiler de nouveaux plans d'action nationaux pour le climat et souligner les avantages de la transition vers une économie basée sur les énergies propres. Face à l'accélération et à l'ampleur croissantes de la crise climatique, cette réunion vise à démontrer une volonté politique renouvelée d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris et de protéger les populations vulnérables.



Financer un avenir durable

Le 24 septembre également, le premier Sommet biennal pour une économie mondiale durable, inclusive et résiliente (9h-18h, salle de l'ECOSOC) réunira les dirigeants d'institutions multilatérales, ainsi que les chefs d'État et de gouvernement. Mandaté par le Pacte pour l'avenir de l'année dernière, ce sommet vise à aligner les systèmes financiers internationaux sur les priorités du développement durable, à faire le point sur les engagements en matière de financement des ODD, et à explorer les moyens de renforcer la collaboration pour la mise en œuvre du Programme 2030. L'accent mis sur le financement reflète une prise de conscience croissante que la réalisation des ODD exige non seulement une volonté politique, mais aussi des ressources solides et prévisibles.



Santé, jeunesse et technologies émergentes

Le 25 septembre, la santé et la jeunesse occupent une place centrale. Dans la salle de conférence 1, les dirigeants se réuniront pour une réunion de haut niveau sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles et la promotion de la santé mentale et du bien-être (10h-18h), visant à élaborer une nouvelle déclaration politique ambitieuse pour guider les efforts mondiaux après 2030. Parallèlement, dans la salle de conférence 4, l'ONU célébrera le 30e anniversaire du Programme d'action mondial pour la jeunesse (9h-17h30) sous le thème « Le Programme d'action mondial pour la jeunesse a 30 ans : accélérer les progrès mondiaux grâce à la collaboration intergénérationnelle ». Ces deux réunions soulignent l'importance d'investir dans le capital humain et de garantir des partenariats intergénérationnels dans l'élaboration des politiques.



Plus tard dans la journée (15h-18h, salle du Conseil de tutelle), l'ONU lancera le Dialogue mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle, une réunion informelle de haut niveau réunissant les États membres, les agences des Nations Unies et les parties prenantes pour explorer une gouvernance inclusive et responsable de l'IA. Alors que l’IA transforme les économies et les sociétés, l’ONU souhaite se positionner comme un rassembleur pour l’établissement de normes mondiales qui protègent les droits de l’homme et favorisent un accès équitable aux avantages technologiques.



Désarmement et droits de l'homme

Le 26 septembre, l'ONU tiendra sa réunion annuelle de haut niveau pour commémorer et promouvoir la Journée internationale pour l'élimination totale des armes nucléaires (10h-13h/15h-18h, salle du Conseil de tutelle). Le désarmement nucléaire a fait l'objet de la première résolution de l'Assemblée générale en 1946, et sa réalisation demeure la priorité absolue de l'ONU en matière de désarmement. Cette séance plénière soulignera l'urgence d'éliminer les armes de destruction massive dans un contexte de regain de tensions nucléaires.



Enfin, le 30 septembre, l'Assemblée générale convoquera une Conférence de haut niveau sur la situation des musulmans rohingyas et des autres minorités au Myanmar (10h-13h/15h-18h). Cette réunion permettra de maintenir l'attention internationale sur la crise, d'examiner la situation sur le terrain et de proposer un plan assorti d'un calendrier pour une résolution durable, incluant le retour volontaire, sûr et digne des communautés déplacées. En concluant cette semaine de haut niveau sur ce thème, l'ONU souligne son rôle durable de défenseur des droits humains et des principes humanitaires.









