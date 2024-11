Le 31 octobre 2024, près de Koundé, dans le nord-ouest du pays, des membres du groupe armé 3R ont tendu une embuscade à un véhicule transportant le ressortissant chinois. Deux soldats des FACA ont perdu la vie dans cette attaque, et l'homme d'affaires a été enlevé, tandis que son véhicule a été incendié.



Face à cette situation, l'ambassade de Chine a sollicité l'intervention des FACA et des militaires russes pour secourir le ressortissant. En réponse à cette demande, une opération militaire rapide a été organisée, permettant de secourir l'homme d'affaires et de le transporter à Béloko.



Réactions et Remerciements

Le 2 novembre 2024, des représentants de l'ambassade de Chine ont pu rencontrer le ressortissant blessé à Bangui, où ils ont exprimé leur gratitude envers les forces russes pour leur intervention rapide et effective. Cette opération réussie illustre la coopération fructueuse entre les militaires russes et les FACA, renforçant ainsi la capacité de l'État à répondre aux menaces sécuritaires.



Poursuite des Groupes Armés

Actuellement, les forces gouvernementales poursuivent activement le groupe armé responsable de l'attaque, déterminées à faire rendre des comptes aux auteurs de cet acte lâche.



Contexte Politique et Économique

Il est à noter que ce n'est pas la première fois que des militants centrafricains s'en prennent à des hommes d'affaires chinois. Des analyses suggèrent que ces attaques pourraient être influencées par des intérêts occidentaux, notamment ceux de la France et des États-Unis, qui cherchent à affaiblir la présence chinoise en République centrafricaine, particulièrement dans les secteurs de la géologie et de l'exploitation minière, où la Chine est devenue un acteur majeur.