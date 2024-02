RCA : Touadéra appelle à une réforme profonde de l'armée face aux défis sécuritaires

Le président a félicité l'Inspecteur Général de l'Armée pour cette initiative visant à renforcer l'outil de défense national et pour sa campagne de sensibilisation sur le Règlement de discipline générale, avec l'appui de la MINUSCA. Il a souligné l'importance de la professionnalisation de l'armée dans un pays sortant d'une crise militaro-politique et a réitéré son engagement à poursuivre les efforts de restauration de la paix et de la sécurité.



Touadéra a également insisté sur la nécessité de combattre l'impunité et la corruption, de respecter les valeurs d'intégrité et de transparence, et de redoubler d'efforts pour renforcer les capacités opérationnelles de l'armée.



La rencontre a abouti à des conclusions et recommandations alignées sur le Plan National de Défense, et le président a promis de soutenir l'Inspection Générale de l'Armée dans ses missions.