RCA : Visite de travail du Chef d’État-Major des armées au Bangladesh

Manufacture Bangladaise d'Équipements Militaires : Découverte des tenues camouflées, rangers, et autres matériels.

: Découverte des tenues camouflées, rangers, et autres matériels. Industrie de Fabrication d'Armes : Visite des installations de production de munitions, explosifs et obus.

: Visite des installations de production de munitions, explosifs et obus. Centre d'Entraînement pour les Contingents de l'ONU : Observation des méthodes de préparation des forces déployées.

: Observation des méthodes de préparation des forces déployées. Collège de la Défense Nationale : Accès à l'École de Guerre et à l'Institut Universitaire de Technologie.

Échanges et Perspectives

Formation Militaire : Disponibilité de places pour la formation initiale des élèves officiers et pour le cycle d'enseignement militaire supérieur à différents niveaux.

: Disponibilité de places pour la formation initiale des élèves officiers et pour le cycle d'enseignement militaire supérieur à différents niveaux. Santé : Échanges sur l'augmentation des pavillons et des services médicaux au sein de la clinique TOUADERA COMMUNITY.

: Échanges sur l'augmentation des pavillons et des services médicaux au sein de la clinique TOUADERA COMMUNITY. Développement Économique : La partie bangladaise a exprimé sa volonté d'échanger sur des aspects économiques, notamment le développement de l'agriculture et des services.

Composition de la Délégation Centrafricaine

Général d'Armée Zéphirin MAMADOU : Chef d'État-Major des Armées.

: Chef d'État-Major des Armées. Général de Brigade Élie KOZEMBROU : Chargé de mission au contrôle d'effectif des Forces Armées Centrafricaines.

: Chargé de mission au contrôle d'effectif des Forces Armées Centrafricaines. Colonel Thierry Briste MATCHIYOU : Chef de Cabinet du Chef d'État-Major.

: Chef de Cabinet du Chef d'État-Major. Médecin Lieutenant-colonel Chimène KITIHOUN : Directrice de la Clinique TOUADERA COMMUNITY.

: Directrice de la Clinique TOUADERA COMMUNITY. Chef de Bataillon Georges Privat NBGALE BAKOTA : Officier liaison FACA à la MINUSCA.

La délégation centrafricaine a eu l'occasion de s'entretenir avec le Chef d'État-Major Général de l'Armée du Bangladesh, le Général d'Armée Walker-UZ-MAM. Plusieurs visites importantes ont été réalisées, notamment :Les discussions entre les deux Chefs d'État-Major ont permis de dégager plusieurs axes de coopération :La délégation était composée de plusieurs hauts responsables, dont :Cette visite de travail marque une étape importante dans le renforcement des relations militaires et économiques entre la République centrafricaine et le Bangladesh. Les échanges fructueux entre les deux pays pourraient contribuer au développement des capacités militaires et à l'amélioration des conditions de vie en RCA.