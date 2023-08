RCA : adoption d’une technologie pour favoriser le développement économique et financier

La présidence de la République de la République centrafricaine a annoncé le 17 août 2023, une étape majeure dans le pays en adoptant la technologie blockchain, pour révolutionner son système de mobilisation des ressources financières.



Cette initiative vise à stimuler le développement des communautés locales, et à renforcer la position de la nation dans le paysage financier mondial. Conformément à la loi n° 22.004 du 22 avril 2022, sur les cryptomonnaies en République centrafricaine, amendée par la loi n°23.005 du 6 avril 2023, le pays se dirige vers l'adoption d'un système innovant.



Ce virage stratégique s'inscrit dans la vision du président de la République, Faustin Archange Touadera, de faire de la République centrafricaine un acteur clé dans le secteur financier mondial. Dans cette perspective, la République centrafricaine a promulgué la loi n° 23.010 du 24 juillet 2023, qui régit la « tokénisation » des ressources naturelles et foncières.



Cette loi, une première mondiale, vise à créer un environnement propice à la croissance des entreprises et à favoriser les investissements nationaux et internationaux. Adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, cette législation novatrice place la République centrafricaine à la pointe de l'innovation législative en matière de technologie blockchain.



Grâce à ce cadre législatif avant-gardiste, la République centrafricaine vise à encourager la création d'entreprises dans divers domaines, tels que l'immobilier, l'agriculture, l'exploitation des ressources naturelles et forestières.



La plateforme Sango, basée sur la technologie blockchain, assurera la transparence et l'efficacité de ces entreprises, permettant aux entrepreneurs nationaux et étrangers de mener leurs activités en ligne. Cette approche novatrice marque une étape cruciale dans le cheminement économique et financier de la République centrafricaine.



Elle ouvre la voie à une croissance durable et à une prééminence financière internationale, tout en facilitant les démarches administratives pour les entrepreneurs. La République centrafricaine affirme ainsi sa volonté de placer l'innovation technologique au cœur de sa stratégie de développement, en vue de créer un environnement favorable aux entreprises et d'encourager l'investissement pour une croissance économique pérenne.