RCA : commémoration du 16ᵉ anniversaire de la disparition du général André Kolingba

Le président de la République, Pr Faustin Archange Touadéra a pris part le 07 février 2026 à la cérémonie commémorant le 16ᵉ anniversaire du décès de l’ancien président de la République, le général d’armée André KolingbA, disparu le 7 février 2010 à l’Hôpital du Val-de-Grâce en France.



À cette occasion, le chef de l’État a procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs sur la tombe du feu président André Kolingba, en hommage à sa mémoire et à son parcours à la tête de l’État centrafricain, mais aussi de son fils Désiré Bilal Zanga Kolingba qui fut ancien Ministre de la République.



La cérémonie commémorative s’est déroulée à la résidence de l'ancien président sise à Ouango-Bangui, en présence des membres de la famille Kolingba, notamment l'actuel chef de famille Serge Kolingba, entouré de ses frères et sœurs ainsi que des petits-enfants du défunt Président. Plusieurs proches et personnalités politiques étaient également présents pour saluer la mémoire de l’illustre disparu.