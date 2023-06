RCA : la mise de la CPC au gouvernement pour préserver la paix

Dans un communiqué de presse rendu public ce 27 mai 2023, par son porte-parole, le général Aboubakar Sidick, la coordination générale de « la Coalition des Patriotes pour le Changement (CPC) a suivi de près et avec un pincement au cœur les développements, en ces derniers jours, d'innombrables interventions de nature divisionniste et clanique d'influenceurs sur les réseaux sociaux, dont elle ne s'est jamais, jusqu'à aujourd'hui, inquiétée quant à la constance et la ferveur du soutien ».



Par ailleurs, la CPC appelle urgemment toutes les parties concernées à faire montre de patience, de retenue et d'esprit de cohésion jusqu'à l'ultime opération devant mettre fin à la dictature de régime de Faustin Archange Touadéra et ses sbires du groupe Wagner, peut-on apprendre.



« À l'heure où tout un chacun est conscient que le bout du tunnel est enfin à portée de main, il convient que collectivement et unanimement nous adoptions des attitudes, qui préservent la paix, la concorde et l'unité dans le camp des véritables patriotes », poursuit le communiqué de la CPC.



Par conséquent, la Coalition entend se dissocier, et met en garde tout individu ou entité, « qui cherchera à monter artificiellement les opposants à Touadéra les uns contre les autres ».



Enfin, la CPC ne perd de vue son principal objectif, celui de « libérer le peuple centrafricain du joug de l'usurpateur Faustin Archange Touadéra et ses hommes de main du groupe terroriste Wagner ».