RCA : le Conseil Supérieur Islamique reçu par le président Touadera

Le président de la République, Faustin Archange Touadera a accordé une audience à une délégation du Conseil Supérieur Islamique de Centrafrique, conduite par son président national, Hahamat Deleris.



Créé en 1992, sous la dénomination de Communauté Islamique de Centrafrique (CISCA), cette structure est devenue Conseil Supérieur Islamique de Centrafrique en 2020.



Elle regroupe de nombreuses associations et plates-formes qui animent la vie économique, culturelle et sociale de la population musulmane de Centrafrique. Le Conseil Supérieur Islamique de Centrafrique est venu faire un tour d'horizon de la situation économique, politique et sociale de la République centrafricaine avec le président de la République, à la veille de la nouvelle année.



C’était l'occasion pour le Conseil Supérieur Islamique d'adresser ses vives félicitations au Pr Faustin Archange Touadera, pour ses actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale entre les différentes communautés du pays.



« Nous sommes venus remettre au président la République qui incarne l’autorité du pays, un tableau de la paix. Car, sans la paix, il n’y a pas de prière, ni de mosquée. Ce tableau vise à témoigner au nom de tous, les musulmans de Centrafrique, notre reconnaissance au président de la République Faustin Archange Touadera, pour ses actions en faveur de la paix », a affirmé Hahamat Deleris, président national du Conseil Supérieur Islamique de Centrafrique.