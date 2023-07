AFRIQUE RCA : le président Touadera se montre confiant pour le référendum constitutionnel

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Juillet 2023



Il souligne l'importance de la transparence et de la vulgarisation de la nouvelle Constitution, tout en mettant en place une Direction Nationale de Campagne, réunissant toutes les sensibilités sociopolitiques du pays.

Le 10 juillet 2023, Pr Faustin-Archange Touadéra, président de la République Centrafricaine, a prononcé un discours lors de la cérémonie de remise officielle du projet de la nouvelle Constitution à la Direction Nationale de Campagne.



Cet événement marquait une étape importante dans l'évolution de la société centrafricaine, en vue du référendum prévu pour le 30 juillet 2023.



Dans son discours, le président Touadéra a souligné les grandes souffrances et les tragédies que le peuple centrafricain a endurées, au fil des décennies, ainsi que sa volonté de paix, de liberté et de développement intégré.



Il a exprimé sa satisfaction quant à l'accueil de cet événement à l'hémicycle de l'Assemblée Nationale, en présence de nombreux représentants nationaux et internationaux, témoins de la démocratie en marche. Le président a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux forces bilatérales russes et rwandaises, pour leur sacrifice quotidien en faveur des droits de l'homme, de la stabilité, de la sécurité et de la démocratie.



Il a également exprimé sa reconnaissance envers la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République Centrafricaine (MINUSCA) et les partenaires techniques et financiers qui soutiennent les efforts de relèvement du pays. Le discours a ensuite abordé la question de la révision de la Constitution. Le président a rappelé les appels à une révision dès le lendemain de sa promulgation en mars 2016, arguant que certains considéraient la Constitution inapplicable.



Suite à un dialogue républicain réunissant toutes les forces vives de la nation, une demande populaire s'est exprimée en faveur d'une nouvelle Constitution reflétant les aspirations profondes du peuple centrafricain. Le président a ainsi confié à des experts nationaux la rédaction d'un projet de nouvelle Constitution.



Après consultation des autorités compétentes, il a décidé de soumettre ce projet au référendum. Le corps électoral de la République Centrafricaine a été convoqué le 30 mai 2023 pour se prononcer sur ce projet. Le président a souligné l'importance de la transparence et de la vulgarisation de la nouvelle Constitution, et a mis en place une Direction Nationale de Campagne, réunissant toutes les sensibilités sociopolitiques du pays.



Le président a remis officiellement le projet de la nouvelle Constitution à la Direction Nationale de Campagne lors de cette cérémonie. Il a exprimé sa fierté et son espoir quant aux réformes proposées dans ce projet, qui permettront de renforcer la confiance envers la République Centrafricaine et d'attirer davantage d'investisseurs nationaux et internationaux.



Le Pr Touadera a par ailleurs instruit la Direction Nationale de Campagne de mener une large communication pour favoriser l'appropriation de la nouvelle Constitution par tous les citoyens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Il a encouragé un débat démocratique et transparent, en permettant à la population de s'exprimer librement et en veillant à ce que l'opposition puisse également faire entendre sa voix.



Enfin, il a exprimé sa confiance quant à l'issue favorable du référendum constitutionnel et a promis de partager ses réflexions personnelles sur les réformes majeures proposées dans la nouvelle Constitution lors de son prochain message à la Nation.





