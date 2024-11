RCA : le président Touadéra visite le chantier du stade 20 000 places à Bangui

Afin de s'assurer de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du Stade 20 000 places, le président de la République, Faustin Archange Touadéra s'y est rendu dans la soirée du mardi 12 novembre 2024.



A cette occasion, il était accompagné du Premier ministre, chef du gouvernement Félix Moloua, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Hériter Doneng Wanzoumon, et en présence de plusieurs cadres de l’ONASPORT.



Cette visite intervient alors que la Confédération Africaine de Football (CAF), vient de maintenir la sanction sur le Stade 20 000 places, empêchant ainsi le pays d’abriter des matchs internationaux. Néanmoins, sur près de 90 recommandations de la CAF, le pays a fait une avancée considérable. Il ne reste que 3 recommandations à valider, avant la levée totale de la sanction.



La visite du président de la République se déroule alors que le chef du département des Sports est attendu ce mercredi 13 novembre à l’Assemblée nationale, pour présenter aux parlementaires l’évolution des travaux de réhabilitation du stade.



En effet, la jeunesse et les sports font partie des axes prioritaires de la politique du président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra qui travaille inlassablement au rayonnement de ce secteur.